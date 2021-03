Fights in Tight Spaces: Early-Access-Fahrplan des taktischen Kampfspiels

Nach dem Early-Access-Start von Fights in Tight Spaces am 24. Februar 2021 haben Ground Shatter und Mode 7 den ersten Fahrplan für die Early-Access-Updates bekanntgegeben. Das rundenbasierte Taktikspiel mit Karten- und Deckbau-Elementen soll in weniger als einem Jahr fertiggestellt werden.Bei Steam heißt es: "Unser anfänglicher Fokus liegt darauf, das Spiel belohnender zu gestalten; wir werden das Ereignissystem überarbeiten, um das Feedback der Spieler zu berücksichtigen und es ansprechender zu gestalten, interessantere Auswahlmöglichkeiten zu bieten und den Spieler besser über die Ergebnisse dieser Wahlmöglichkeiten zu informieren. Wir werden uns auch das Verbesserungssystem vornehmen, eine größere Auswahl an Verbesserungen anbieten, um Abwechslung in eure Runs zu bringen, die Effekte von Verbesserungen und Langzeitverletzungen ausbalancieren und dem Spieler mehr Auswahlmöglichkeiten bieten, wenn es um Verbesserungsbelohnungen geht (insbesondere durch die Belohnungsstruktur am Ende von Missionen). Ihr solltet die Ergebnisse dieser Verbesserungen gegen Ende März sehen."Danach wollen die Entwickler eine Deck-Draft-Option (Starter-Decks variieren) und den Daily-Play-Modus (Ranglisten-Wettbewerb als Herausforderung) hinzufügen. Weitere Pläne drehen sich um neue Gegner, Levels und Karten-Fähigkeiten, allgemeine Korrekturen am Wiederholungssystem und die Unterstützung weiterer Sprachen. Auf dem Weg bis zur Version 1.0 sollen mit jedem Update auch Bugs behoben, mehr Musikstücke eingebaut und Verbesserungen in den Bereichen Interface, Benutzererfahrung, Balance und "Quality-of-Life-Aspekten" (z.B. klarere Textbeschreibungen) vorgenommen werden.Produktbeschreibung: "Fights in Tight Spaces vermischt den Bau von Decks, rundenbasierte Taktik und spannende animierte Kampfsequenzen mit einem klassischen Actionfilm-Stil. Lerne deine Hand, deine Dynamik und deine Positionierung ausgeglichen zu gestalten, um deine Widersacher allen Widrigkeiten zum Trotz zu besiegen. Wähle beim Bau deines Decks aus mehr als 150 Karten aus, um deinen eigenen Spielstil zu nutzen und den Stil deiner Gegner zu kontern. Erlebe zufällige Geschehnisse, erlange Verbesserungen (oder Verletzungen) und treffe wichtige Entscheidungen, wie du deinen Agenten für die bevorstehenden Kämpfe am idealsten verbesserst."Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer