Hearthstone: Ruinen der Scherbenwelt: Alle 135 Karten der Erweiterung im Überblick

Hearthstone: Ruinen der Scherbenwelt (Ashes of Outland), die erste Hearthstone-Erweiterung aus dem Jahr des Phönix, wird am 7. April für das digitale Kartenspiel von Blizzard veröffentlicht. Thematisch wird es um die Scherbenwelt, Dämonen, Illidan Sturmgrimm und die Dämonenjäger gehen (neue Klasse, ab dem 7. April für alle Spieler kostenlos zugänglich). Einen Blick auf alle 135 Karten aus Ruinen der Scherbenwelt könnt ihr in der folgenden Galerie werfen.Neu bei Ruinen der Scherbenwelt sind die sogenannten Primes, mächtige Diener, die eine erheblich verbesserte Version ihrer selbst zurück ins Deck mischen, wenn sie vernichtet werden. Abgesehen vom Dämonenjäger hat jede Klasse ihren eigenen einzigartigen Prime, wie z. B. den Kriegerdiener Kargath Messerfaust. In seiner Ursprungsform ist Kargath ein aggressiver Diener mit den Werten 4/4 und Eifer, der 4 Mana kostet. Er wird schließlich zu Kargath Prime, einem Diener mit den Werten 10/10 und Eifer für 8 Mana, der dem Helden jedes Mal 10 Rüstung gewährt, wenn er einen feindlichen Diener vernichtet. Die Erweiterung führt außerdem Gefangene Dämonen ein, die zwei Züge lang "inaktiv" sind, wenn sie ins Spiel kommen. Anfänglich können sie weder angreifen noch angegriffen werden, aber nach ihrer Aktivierung können sie über Sieg oder Niederlage entscheiden.Ruinen der Scherbenwelt wird am 7. April veröffentlicht und umfasst (wie immer) 135 sammelbare Karten. Ab dem 17. März können Spieler "das Megapaket" für 79,99 Euro im Vorverkauf erwerben. Es enthält 90 Kartenpackungen aus Ruinen der Scherbenwelt, eine zufällige goldene legendäre Karte aus Ruinen der Scherbenwelt, die Schamanenheldin Lady Vashj, den Kartenrücken "Schlangen", vier Arenazugänge und Boni zu Erbe der Drachen für den Schlachtfeldmodus, die mit der Veröffentlichung von Ruinen der Scherbenwelt zum Gasthauspass aufgewertet werden (Gasthauspassboni werden für begrenzte Zeit freigeschaltet und mit Ende des Erweiterungszyklus von Ruinen der Scherbenwelt zurückgesetzt). Für 49,99 Euro kann man das normale Vorverkaufspaket erwerben, das 55 Kartenpackungen aus Ruinen der Scherbenwelt, eine zufällige legendäre Karte aus Ruinen der Scherbenwelt und den Kartenrücken "Schlangen" enthält. Jedes Paket kann einmal pro Account erworben werden.Letztes aktuelles Video: Cinematic-Trailer zu Ruinen der Scherbenwelt