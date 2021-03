Blue Fire: Düsterer 3D-Plattformer bekommt Umsetzungen für PS4, Xbox One und Stadia

"Eine atmosphärische Welt - Reise durch das vergangene Königreich Penumbra und erkunde einzigartige Orte voller Feinde, fordernden 3D-Jump-'n'-Run-Herausforderungen, Missionen, sammelbaren Objekten und mehr.

Imposante Gegner - Stelle dich gefährlichen Gegnern mit individuellen Kampfstilen in packenden Jump-'n'-Run-Kämpfen.

Begegne faszinierenden Überlebenen - Penumbras Fall liegt schon lange zurück, aber es finden sich noch immer Überlebende. Schließe Bekanntschaft mit ihnen und sie werden dir helfen, wertvolle Belohnungen freizuschalten.

Sammelbare Items - Zu seinen Glanzzeiten war Penumbra ein reiches Land, und noch immer finden sich zahlreiche Schätze und Items, die du sammeln, tauschen, kaufen und verkaufen kannst.

Verbesserungen - Ohne die richtige Ausrüstung kann selbst der mächtigste Krieger in Penumbra nicht bestehen. Verbessere deine Schwerter, sammle wertvolle Amulette und schalte neue Fertigkeiten frei, um zu einem großen Kämpfer zu werden.

Verloren im Nichts - Weit entfernt von Penumbra liegt ein verlorenes Land, das Das Nichts genannt wird. Überall auf der Welt gibt es Zugänge zum Nichts, in denen dich abstrakte Jump-'n'-Run-Herausforderungen erwarten. Nur ein wahrer Meister kann sie bestehen, doch die versteckten Belohnungen sind es wert."

Nachdem die Robi Studios und Graffiti Games den 3D-Plattformer Blue Fire ab 15,11€ bei kaufen ) im Februar für Nintendo Switch und den PC veröffentlicht haben ( zum Test ), sind als nächstes Umsetzungen für PlayStation 4, Xbox One und Stadia an der Reihe. Wie Gematsu.com berichtet, sollen die zwei neuen Download-Fassungen und die Streaming-Fassung "bald" erscheinen.Des Weiteren sind weltweit Box-Versionen für PS4 und Switch geplant, die am 25. Juni in den Handel gehen (für 29,99 Dollar). In der Spielbeschreibung heißt es:"Begib dich auf eine Reise durch das verlassene Königreich Penumbra und entdecke die Geheimnisse dieses vergessenen Ödlands. Erkunde mystische Tempel, begegne Überlebenden und sammle wertvolle Gegenstände, indem du bizarre Missionen annimmst. Im Zuge deines Abenteuers wirst du gefährliche Feinde bezwingen, geheimnisvolle verlassene Gebiete durchstreifen, tödliche Fallen überwinden und zum Meister der geschickten Fortbewegung werden."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: VideoTest