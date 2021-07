Blue Fire: Düsterer 3D-Plattformer kommt im Juli für PS4

Am Freitag, 23. Juli bekommt der düstere Plattformer Blue Fire ab 15,11€ bei kaufen ) eine PlayStation-4-Umsetzung: Das kündigten Graffiti Games und die Robi Studios mit einem entsprechenden Trailer an. Wer Gefallen am Design findet und sich das Spiel gerne physisch ins Regal stellen möchte, wird ebenfalls bedacht: Das Spiel soll laut Gematsu.com als Download und in physischer Form erscheinen.Die Xbox One wird bereits heute mit einer Download-Fassung bedient, des Weiteren ist der Titel für PC und Stadia erhältlich."Begib dich auf eine Reise durch das verlassene Königreich Penumbra und entdecke die Geheimnisse dieses vergessenen Ödlands. Erkunde mystische Tempel, begegne Überlebenden und sammle wertvolle Gegenstände, indem du bizarre Missionen annimmst. Im Zuge deines Abenteuers wirst du gefährliche Feinde bezwingen, geheimnisvolle verlassene Gebiete durchstreifen, tödliche Fallen überwinden und zum Meister der geschickten Fortbewegung werden."Letztes aktuelles Video: VideoTest