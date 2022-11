Blue Fire: Kostenloser DLC im Stil von Mario Maker jetzt auch auf Konsolen

Blue Fire: Void Maker-DLC bringt Werkzeuge zum Selberbauen

Mario Maker meets Blue Fire

Der irgendwo zwischen Hollow Knight und Zelda angesiedelte Indie-Titel Blue Fire erschien zwar schon Anfang 2021 , die Entwickler haben aber offenbar noch einiges in Planung.Reichte man im September letzten Jahres den Gratis-DLC Void of Sorrows nach, der Spieler einige neue Plattformpassagen in Form der sogenannten Voids servierte, legt das argentinische Team von Robi Studios nun noch eine Schippe drauf. Mit dem ebenfalls kostenlosen DLC Void Maker dürft ihr nun nämlich eurer eigenen Kreativität freien Lauf lassen.Für den PC erschien das Update zwar schon vor einigen Monaten, jetzt sind kreative Köpfe aber auch auf den Konsolen gefragt. Beim ab sofort erhältlichen Void Maker-DLC ist der Name nämlich Programm: Hier könnt ihr eure ganz eigenen Voids (zu Deutsch: Leeren) erstellen und somit euch, eure Freunde und andere Spieler weltweit zu eigens kreierten Herausforderungen einladen.Der neue Level-Ersteller ermöglicht euch volle Kontrolle und gibt euch eine breite Paletta an Werkzeugen an die Hand, mit denen ihr die Plattformpassagen eurer Träume erstellen könnt. Zahlreiche Assets sind dabei völlig neu und nicht einmal im ursprünglichen Spiel zu finden: Riesiges Obst oder Schiffswracks sind da nur zwei Beispiele von vielen.Wer es traditionell mag, kann aber natürlich auch auf die traditionellen Elemente von Blue Fire zurückgreifen und seine Levelkreationen mit Stacheln, Kreissägen und schwingenden Plattformen versehen. Wenn ihr gerade eine kreative Denkpause braucht, könnt ihr außerdem die Level anderer Ersteller ausprobieren und werdet so ganz im Stil von Mario Maker bedient.Der Void Maker-DLC ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich und findet damit seinen Weg von Steam auch auf die Nintendo Switch, die Xbox und die PlayStation. Um eure Version von Blue Fire mit dem kostenlosen Level-Creator zu bestücken, müsst ihr lediglich das neueste Update herunterladen.