PixelJunk Eden 2: Die hypnotischen Neongärten sind eröffnet

Am 10. Dezember 2020 haben Q-Games die psychedelische Entdeckungsreise PixelJunk Eden 2 exklusiv für Nintendo Switch veröffentlicht. Im eShop wird noch bis zum 16. Dezember ein Launch-Rabatt von 34 Prozent auf den regulären Verkaufspreis des Nachfolgers von PixelJunk Eden gewährt (8,57 Euro statt 12,99 Euro). In der Spielbeschreibung heißt es: "Eden 2 - die neuste Schöpfung von Baiyon, dem Creative Director und Schöpfer hypnotischer Klangwelten für die preisgekrönten Spiele Pixeljunk Eden und Eden Obscura. Eine Entdeckungsreise zu Leben, Farben und einer Kooperation mit den Grimps, die während dem Spiel die Welt in eine leuchtend und üppig bemalte Leinwand verwandeln.Kehre zu den spektakulären, sich ständig verändernden Gärten mit psychedelischen Anblicken und Klängen zurück, während du neue Pflanzen und Biome kultivierst, Pollen sammelst und Samenkörnern dabei hilfst, neue exotische Blätter und Blüten sprießen zu lassen – all das vor der dynamischen und lebendigen Kulisse weich gezeichneter und farbenprächtiger Bilder. Spinne im Einzel- oder Mehrspielermodus Seidenfäden, an denen du dich herumschwingen kannst, während du und dein Mitspieler auf eurer Reise Pirouetten mit Pinselstrichen aus Licht und Farbe umeinander dreht, um das mächtige 'Spectra', die Quelle allen Lebens dieser Welt, zu sammeln."