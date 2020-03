L.A. Noire Part Two: Gerücht: Soundtrack-Eintrag auf YouTube entdeckt

Gerüchte über einen Nachfolger von L.A. Noire kursieren derzeit durch das Internet, denn bei YouTube war kurzfristig ein Song aus "L.A. Noire Part Two" gelistet. Der besagte Song war "Break My Stride" von Matthew Wilder aus den 80er-Jahren. Entdeckt wurde der Song auf dem YouTube-Channel "L.A. Noire Part Two - Topic".Dieser Song stammte aus dem Album "The Music of L.A. Noire Part Two". Hochgeladen wurde der Track von Take-Two Interactive (Mutterkonzern von Rockstar Games). Der Soundtrack soll bei Warner Chappell Music erscheinen (Copyright-Nennung). Laut der Video-Beschreibung wurde der Text zu dem Clip automatisch beim Upload des Videos aus den Musik-Metadaten generiert. Mittlerweile wurden YouTube-Kanal und Video aber wieder gelöscht ( Bilder Reddit-Thread ). Offiziell angekündigt wurde ein Nachfolger zu "L.A. Noire" bisher nicht.