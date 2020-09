Dog Duty: Isometrische Echzeit-Strategie kämpft sich aus dem Early Access

Stelle ein dreiköpfiges Team zusammen und stürze dich in Echtzeit-Tintenfisch-Schlachten

Befreie Außenposten, um Waffen-, Rüstungs- und Okto-Versorgungslieferungen zu unterbrechen

Besiege epische Bosse und kämpfe dich bis zum bösartigen Okto-Kommandanten vor

Kämpfe aus deinem gepanzerten Fahrzeug heraus und zeig es den Tintenfischen!

Am 16. bzw. 17. September 2020 haben SOEDESCO und Zanardi & Liza das Echtzeit-Strategiespiel Dog Duty für PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht und den Early Access damit offiziell beendet. Auf Steam wird noch bis zum 23. September ein Launch-Rabatt von zehn Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (13,49 Euro statt 14,99 Euro). Via PlayStation Store Microsoft Store und eShop werden 19,99 Euro fällig, wobei Mitglieder von PlayStation Plus aktuell nur 17,99 Euro zahlen. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "positiv" (derzeit sind 88 Prozent von 17 Reviews positiv).Vom Publisher heißt es: "Der actionreiche Titel ist das Ergebnis eines sechsjährigen Projekts, das vom Zwei-Personen-Entwicklerstudio Zanardi & Liza verwirklicht wurde. Im vergangenen Jahr schloss sich der Mitentwickler SOEDESCO Studios, das interne Entwicklerstudio des Herausgebers SOEDESCO, der Truppe an und konzentrierte sich hauptsächlich auf die Konsolenversion des Spiels. (...) Leonardo Zimbres, Gründer und Hauptentwickler von Zanardi & Liza, hat Dog Duty mit Blick auf seine ganz persönlichen Erfahrungen entwickelt. Nostalgische Erinnerungen an klassische Spiele und Fernsehserien wie Commandos, G.I. Joe und Powerpuff Girls haben Dog Duty zu einem Echtzeit-Taktikspiel im Retro-Look und einer gesunden Portion Humor gemacht."Leonardo blickt auf die Zusammenarbeit zurück: "Sie haben sich nicht nur auf die Konsolenversion des Spiels konzentriert, SOEDESCO Studios haben mir auch geholfen, neue Ideen zu entwickeln, und sie haben Dog Duty in eine Richtung bewegt, die das Spiel definitiv unterhaltsamer gemacht hat."Spielbeschreibung des Hersteller: "Steuere einen Trupp durchgedrehter Charaktere, die einen großkotzigen Oktopus-Kommandanten und dessen Armee daran hindern wollen, den Weltfrieden zu gefährden. In diesem spaßigen und rasanten Echtzeit-Taktikspiel stürzt du dich in einen Guerillakrieg, um den Okto-Abschaum zu eliminieren. Kämpfe aus deinen Fahrzeugen heraus und reise von Insel zu Insel, um Außenposten zu befreien und tückische Bosse in ihren abgedrehten Okto-Maschinen zu besiegen. Mach die Tintenfische platt, aber pass auf: Sie sind bis an die Tentakel bewaffnet!"Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer