Bounty Battle: Indie-Brawler steigt in den Ring

Eine Vielzahl an Spielmodi, um deinen Charakter zu meistern, darunter der Wettkampfmodus, lokaler Mehrspielermodus, Tutorial und der Trainingsraum

Über 20 Kämpfer aus deinen Lieblings-Indie-Spielen! Jeder mit seinen eigenen Bewegungsmustern und Spezialattacken

Jeder Kämpfer hat seinen eigenen Lakaien, den er beschwören kann, um sich dem Kampf anzuschließen.

Über 10 verschiedene Kampfarenen – einige sind von den Heimatwelten der Kämpfer inspiriert

Mehrere Farb- und Palettentauschoptionen, um mit Stil zu kämpfen!

Am 10. September 2020 haben Dark Screen Games und Merge Games das 2D-Beat'em-Up Bounty Battle für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht. Der Download via Steam , wo die bisherigen Nutzerreviews "negativ" sind, kostet aktuell 16,99 Euro statt 19,99 Euro, während via Microsoft Store eShop und PlayStation Store (nur mit PlayStation Plus) derzeit 19,99 Euro statt 24,99 Euro fällig werden. Die Konsolenfassungen sind zudem als Boxversionen bei Signature Edition erhältlich.In der Spielbeschreibung heißt es: "Bounty Battle ist das ultimative Indie-Kampfspiel: Ein neuer 2D-Fighter, indem du deine Lieblings-Indie-Helden gegeneinander antreten lassen kannst! Indie-Helden aus Spielen wie Guacamelee!, Darkest Dungeon, Flinthook, Dead Cells Axoim Verge, Owlboy und noch mehr kämpfen in diesem Kampfgetümmel. Bounty Battle enthält über 25 Kämpfer aus über 20 verschiedenen Indie-Spielen! Jeder Kämpfer verfügt über einen eigenen Lakaien und einzigartige Fähigkeiten. Kämpfe mit bis zu 3 anderen Spielern in Leveln, die von den Ursprungsspielwelten der Kämpfer inspiriert sind."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Animated Trailer