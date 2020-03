WRC 9 - The Official Game: Rallye-Simulation angekündigt, Lizenz verlängert

Nacon (ehemals Bigben) und KT Racing haben die Rallye-Simulation WRC 9 - The Official Game angekündigt. Sie soll am 4. September 2020 für PC, PlayStation 4 und Xbox One sowie zu einem späteren Zeitpunkt auch für Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen sowie zahlreiche Verbesserungen und neue Funktionen bieten. Zudem wurde die Lizenzvereinbarung mit dem Promoter der FIA World Rally Championship bis 2022 verlängert und damit die Entwicklung und Veröffentlichung von WRC 10 und WRC 11 vereinbart. Zu den Inhalten von WRC 9 heißt es vom Hersteller: "Der beliebte Karrieremodus von WRC 8 wird noch weiter ausgebaut. Er kehrt in WRC 9 mit verbesserten Gameplay-Mechaniken, neuen Gelegenheiten zur Aufwertung des Teams, einer größeren Vielfalt an Events und einer stärkeren Anbindung an die Aktivitäten der echten Meisterschaftsteams das Jahr über zurück.""WRC 9 wird erneut umfassende Inhalte bieten. Drei neue Events wurden dem Rennkalender hinzugefügt: die Rückkehr von Kenias bekannter Safari Rallye, der Rallye Japan mit ihren fordernden, engen Asphaltstrecken sowie die atemberaubenden Landschaften der Rallye Neuseeland. Neben diesen werden zwei weitere Rallyes mit vollständig überarbeiteten Landschaften verfügbar sein. Auch können sich die Fans ans Steuer weiterer klassischer Rallyewagen setzen, die WRC-Geschichte geschrieben haben.""Zur Aufwertung und Verfeinerung bestimmter Fahrzeugeigenschaften haben sich die Entwickler erneut mit dem Realismus der Fahrzeugphysik auseinandergesetzt - einschließlich Aufhängung, Bremsen und Massetransfer - um Authentizität auf einem neuen Niveau zu bieten. Durch diese Detailarbeit wird das Verhalten der Fahrzeuge auf allen Oberflächen und unter allen Bedingungen, die auch in der echten Meisterschaft zu finden sind, realistisch wiedergegeben. Ein besonderes Augenmerk wurde außerdem auf die weitere Optimierung der klanglichen Gestaltung für ein tieferes Eintauchen in die Spielwelt gelegt." Zudem werden über 50 offizielle Teams aus WRC, WRC 2, WRC 3 und der Junior WRC sowie mehr als 15 Bonuswagen, die WRC-Geschichte geschrieben haben, versprochen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer