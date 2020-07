WRC 9 - The Official Game: "Safari Rallye Kenia" im Trailer

Nacon und KT Racing zeigen erste Eindrücke aus der "Safari Rallye Kenia" in WRC 9 - The Official Game im folgenden Trailer. Sie ist eine der drei neuen Rallyes dieser Saison - neben der Rallye Neuseeland und der Rallye Japan. Die Strecken auf der Safari Rallye Kenia sind weitgehend unbefestigt und die Felsen am Streckenrand können zu einem vorschnellen Ende des Rennens führen.Das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship wird ab dem 4. September 2020 für PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein. Die Veröffentlichung für PlayStation 5, Switch und Xbox Series X folgen zu einem späteren Zeitpunkt.Letztes aktuelles Video: Safari Rally Kenya Gameplay