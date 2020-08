WRC 9 - The Official Game: Trailer zur Rallye Japan veröffentlicht

Nach Neuseeland und Kenia gehört die Rallye Japan zu den Neuzugängen in WRC 9 . Nacon und KT Racing zeigen die Rallye im folgenden Trailer. Das offizielle Videospiel der FIA World Rally Championship erscheint am 4. September 2020 auf PC (Epic Games Store), PlayStation 4 und Xbox One - sowie zu einem späteren Zeitpunkt auf PlayStation 5, Xbox Series X und Switch."Zum ersten Mal seit 2011 kehrt die Rallye Japan zurück: Auf ihren Routen erleben die Spieler die fordernden Berg- und Waldstrecken der Aichi- und Gifu-Präfekturen, die die Austragungsorte des Finales der WRC-Saison im November sein werden. Genau wie die echten WRC-Fahrer müssen die WRC 9-Spieler die anspruchsvolle Strecke mit ihren engen Asphaltstraßen und aggressiven Kurven meistern, während sie sich einen Weg durch die üppige Natur bahnen, die oftmals die Sicht beeinträchtigt", schreiben die Entwickler.Letztes aktuelles Video: Going back to Japan Zur Vorschau : Bevor Codemasters die Lizenz übernimmt, lassen Kylotonn und Nacon (vormals Bigben Interactive) die Motoren der Rallye-Motorsportserie noch einmal aufheulen und schicken im September WRC 9 an den Start. Wir durften bereits erste Probefahrten absolvieren und klären in der Vorschau, ob sich der Aufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzt.