WRC 9 - The Official Game: Launch-Trailer zur Rallye-Simulation

Drei neue Rallyes: Japan, Neuseeland, Kenia

Über 50 offizielle Teams aus WRC, WRC 2, WRC 3 und der Junior WRC

Mehr als 15 Bonuswagen, die WRC-Geschichte geschrieben haben

Neuer Club-Modus zum Erstellen benutzerdefinierter Meisterschaften

Mit einem Launch-Trailer stimmen Nacon und KT Racing auf die bevorstehende Veröffentlichung der Rallye-Simulation WRC 9 ein, die am 4. September für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Man erhält Eindrücke von den verschiedenen Fahrzeugklassen, Schauplätzen und dem Wechsel von Tageszeiten sowie Witterungsbedingungen.Highlights laut Pressemitteilung:Nachdem sich das Team bereits mit dem Vorgänger deutlich steigern konnte, hinterließ auch WRC 9 in unserer Vorschau nach ersten Probefahrten einen guten Eindruck. Im Test werden wir klären, ob er sich verfestigt...Letztes aktuelles Video: Launch Trailer