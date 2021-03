WRC 9 - The Official Game: Rallye-Simulation rast auf Switch

Mit reichlich Verspätung ist die Rallye-Simulation WRC 9 jetzt auch auf Nintendos Switch angekommen: Seit dem 11. März kann man lokal oder mobil über die holprigen Pisten preschen. Im Launch Trailer kann man sich ein erstes Bild davon machen, welche Figur der rasante Motorsport auf der Hybrid-Konsole hinterlässt und was inhaltlich geboten wird.Im eShop gibt es aktuell einen Rabatt von 20 Prozent auf den regulären Preis von 49,99 Euro. In der Videobeschreibung bei Youtube heißt es:"Diese Version von WRC 9 enthält viele Verbesserungen im Fahrzeugverhalten, einen realistischen Fahrstil und neue Spielmodi - darunter Clubs, eine Free-Roaming-Zone zum Testen der Fahrzeugeinstellungen und einen erweiterten Karrieremodus, die es dem Spieler ermöglichen, sich wirklich in die Rolle eines Rallyefahrers zu versetzen. Außerdem profitiert das Spiel von allen kostenlosen Updates, die in den letzten Monaten hinzugefügt wurden, darunter vor allem ein Fotomodus, neue Wertungsprüfungen für die Rallyes in Portugal und Finnland sowie zusätzliche Autos und Teams."Auf anderen Plattformen erschien WRC 9 bereits Anfang September 2020 und hat dort einen mit fordernden Etappen und einem anspruchsvollen Fahrverhalten einen guten Eindruck im Test hinterlassen.Letztes aktuelles Video: Switch Launch Trailer