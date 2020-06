Death end re;Quest 2: Fortsetzung des okkulten Anime-Rollenspiels erscheint Ende August

Idea Factory und Compile Heart werden das Anime-Rollenspiel Death end re;Quest 2 am 25. August 2020 fr PC ( Steam ) und am 28. August fr PlayStation 4 verffentlichen, wie im Rahmen der New Game Plus Expo bekannt wurde. Die PS4-Fassung wird auch physisch erhltlich sein - u. a. als Limited Edition In der Fortsetzung zu Death end re;Quest (zum Test ) schlpft man in die Rolle von Protagonistin Mai Toyama, die in der mysterisen Stadt Le Choara nach ihrer jngeren Schwester Sanae sucht, whrend die Realitt von Dunkelheit verschlungen wird. Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Preview Trailer