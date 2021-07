Death end re;Quest 2: Okkultes Anime-Rollenspiel kommt 2022 auf die Switch

Idea Factory wird das Anime-Rollenspiel Death end re;Quest 2 ab 37,79 bei kaufen ) im kommenden Jahr fr die Switch in den Westen bringen - das berichtet Gematsu.com . In Japan sollen Nintendo-Nutzer bereits 2021 bedient werden. Fr PC (Steam) und PlayStation 4 ist das okkulte Abenteuer auf westlichen Mrkten schon erhltlich.In der Fortsetzung zu Death end re;Quest zum Test ) schlpft man in die Rolle von Protagonistin Mai Toyama, die in der mysterisen Stadt Le Choara nach ihrer jngeren Schwester Sanae sucht, whrend die Realitt von Dunkelheit verschlungen wird. Im Test resmierte Jens im verganfgenen September:"Spielerisch knpfen Compile Heart und Idea Factory mit Death end re;Quest 2 an die Tugenden des Vorgnger an und bieten ein okkultes Rollenspielabenteuer mit originellen Rundenkmpfen, die mit ihren flipper-hnlichen Karambolagen, Terrain-Effekten und Fertigkeitsaktivierungen noch immer gut unterhalten und zu Experimenten einladen. Weniger angetan war ich hingegen von der erneut recht angestaubter Grafik und Inszenierung."Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PS4