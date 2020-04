Drug Dealer Simulator: Der virtuelle Drogenhandel hat begonnen

Erhalte Schmuggelware vom Kartell- Begib dich vorsichtig zu deinem Versteck mit dem gekauften Stoff

Erstelle deine eigenen Mischungen, teile sie in Portionen und stelle so Dope zum Verkauf her

Organisiere den Vertrieb deiner Ware, angefangen bei einzelnen Junkies bis hin zu kompletten Transaktionen zwischen dir und lokalen Gangs

Halte dich eine Strategie, um sowohl der Polizei als auch DEA zu entkommen

Vergrößere deinen Einfluss, um neue Gebiete zu übernehmen. Stelle Leute ein oder besteche sie, deale mit Gangstern oder...schieße dir einfach den Weg zur Dominanz frei.

Lass dein Geschäft wachsen, investiere Geld und stelle dich neuen Gefahren und Problemen, die auf dich auf höheren Ebenen deiner Karriere warten.

Am 16. April 2020 haben Byterunners Game Studio, Movie Games und PlayWay den Drug Dealer Simulator für PC veröffentlicht. Auf Steam , wo auch eine kostenlose Demo bereitsteht, wird noch bis zum 23. April ein Launch-Rabatt von 15 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (14,27 Euro statt 16,79 Euro). Die bisherigen Nutzerreviews sind jeweils "sehr positiv" (aktuell sind 94 Prozent von 353 Reviews zum Spiel sowie 91 Prozent von 1.340 Reviews zur Demo positiv).In der Spielbeschreibung heißt es: "Hast du jemals daran gedacht, dein eigenes kriminelles Imperium aufzubauen? Ohne rechtliche und moralische Konsequenzen? SIMULIERE ES DOCH! Jetzt kannst du dich endlich auf die dunklen Pfade des Drogenhandels aufmachen! Starte klein, werde GROß! Deine Geschichte beginnt in einem kleinen und dreckigen Versteck. Arbeite dich hoch bistdu ein ganzes Gebiet kontrollierst und eigene Leute einstellst, die dir bei deinen dunklen Machenschaften helfen. Werde zu einem Genie des Straßenhandels oder zu einem skrupellosen Gangster - es hängt ganz alleine von dir ab! Sei aber vorsichtig! In der Welt des Verbrechens kommt nichts von alleine...Nehme geschmuggelte Waren aus Gebieten außerhalb des Kartells, verstecke dich vor der Polizei, richte Verstecke ein. Verkaufe kleinere Mengen an einzelne Kunden oder ganze Ladungen an Gangs. Vergiss nicht, dass du clever und hinterhältig sein musst, denn die Feinde lauern dir an jeder Ecke auf und die DEA schläft nie. Angst bekommen? Brauchst du nicht. Nur die tapfersten regieren die Welt!In dieser Welt bist du nicht der einzige, der nach Macht, Geld und Respekt strebt. Seivorsichtig bei allem, was du machst, denn du kannst sowohl machtvolle Verbündete als auch rachsüchtige Feinde gewinnen. Verarsche deine Kunden nicht...zumindest nicht zu sehr. Arbeite mit den richtigen Leuten zusammen, lass dich nicht schnappen und es könnte sein, dass du lang genug leben wirst, um dein Vermögen auszugeben!Wer braucht schon Geld, wenn man es nicht richtig ausgeben kann, oder nicht? Investiere deinen Profit in den Ausbau deiner Gang und neues Equipment, besteche damit Leute, heuere ein paar Kraftprotze an oder...LASS EINFACH NUR DIE SAU RAUS."Als Features werden genannt:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer