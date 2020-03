Super Bit Blaster XL: Feuer frei für das erweiterte Retro-Shoot'em-Up auf PC und Switch

Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC) Screenshot - Super Bit Blaster XL (PC)

Am 16. März 2020 haben die Nickervision Studios ihr Retro-Shoot'em-Up Super Bit Blaster XL für PC und Nintendo Switch veröffentlicht. Auf Steam , wo bislang 100 Prozent der Nutzerreviews positiv sind, wird noch bis zum 23. März ein Launch-Rabatt von 30 Prozent auf den regulären Verkaufspreis gewährt (2,30 Euro statt 3,29 Euro), im eShop werden hingegen 3,59 Euro für den Download fällig. Der Titel ist eine Weiterentwicklung des "äußerst positiv" bewerteten Bit Blaster XL Zur Entstehungsgeschichte heißt es vom Entwickler: "Ich habe Ende 2015 aus einer Laune heraus angefangen, Bit Blaster XL für Steam zu entwickeln. Ich hätte mir nie vorstellen können, wie seine Veröffentlichung die Richtung meines Lebens verändern würde. Durch den Erfolg konnte ich mich jetzt als Vollzeit-Spieleentwickler unterstützen. Diese letzten Jahre in der Spieleentwicklung haben mir so viele erstaunliche Möglichkeiten geboten. Ich hätte den größten Teil davon nicht ohne die große Unterstützung der Community tun können, die aus dem Nichts erschien, um mein dummes kleines Arcade-Spiel zu spielen.Super Bit Blaster XL ist der nächste Evolutions-Bit Blaster. Seit der Veröffentlichung habe ich viel mehr über Unity und C # gelernt und viele Aspekte des Spiels überarbeitet. Ich habe einen neuen Koop-Modus hinzugefügt, den Vs-Modus, die GFX verbessert, neue Übersetzungen, neue Ostereier und verschiedene andere neue Dinge. Aufgrund von Rückmeldungen habe ich auch das Kontrollschema komplett überarbeitet. Obwohl es sich immer noch nicht um einen Twin-Stick-Shooter handelt, reagiert die Gesamtsteuerung viel schneller.Meine Entscheidung, dies als separaten Titel im Gegensatz zu einem Update des Originals zu veröffentlichen, ist, weil die Änderungen alle so drastisch sind, dass ich den Fluss des ursprünglichen Steam-Spiels, das die Leute zu lieben scheinen, nicht stören möchte. Ich habe auch viel von (Mit-) Entwicklern über den Selbstwert gelernt, so dass der Preis diesmal höher als ein einziger Dollar sein wird. Ich bin mir sicher, dass es Leute geben wird, die diese Entscheidung als gierig oder egoistisch bezeichnen wollen, aber ich stelle mir vor, dass die Leute, die das Original wirklich genossen haben und Indie-Schöpfer unterstützen wollen, meine Entscheidungen verstehen werden."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer