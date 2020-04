Sea of Stars: Kickstarter war ein großer Erfolg; DLC für Unterstützer; Yasunori Mitsuda als Gast-Komponist

Die Kickstarter-Kampagne von Sea of Stars ist ein großer Erfolg für das Sabotage Studio, denn alle Zusatzziele sind erreicht worden. Weitere Stretch-Goals sind nicht geplant, damit sich das Team nicht an dem Projekt übernimmt. Das Basisspiel wird aber mit einem New-Game-Plus-Modus, animierten Ingame-Zwischensequenzen in Zusammenarbeit mit DuCoup Animation, einem alternativen Ende und einen "Zwei-Spieler-Modus-lite" plus Bonus-Dungeon versehen, wobei der zweite Spieler nur eine eingeschränkte Kontrolle über den Fortschritt haben wird (kein vollständiger Koop-Modus). Auch eine Hinter-den-Kulissen-Doku wird realisiert. Kickstarter-Unterstützer erhalten außerdem Zugriff auf die Erweiterung "Throes of the Watchmaker", die aber erst nach der Veröffentlichung des Basisspiels in Angriff genommen werden soll. Als Gast-Komponist konnte übrigens Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger) gewonnen werden.Die Veröffentlichung von Sea of Stars soll 2022 erfolgen. Neben dem PC soll das Rollenspiel auch für nicht näher genannte Konsolen erscheinen. Das Projekt kann bis zum 18. April 2020 um 17:46 Uhr unterstützt werden. Das Mindestziel lag bei 133.000 CAD (kanadische Dollar). Aktuell steht der Geldzähler bei über 860.000 CAD.Sea of Stars ist ein klassisches Retro-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, das im gleichen Universum angesiedelt ist wie The Messenger. In dem Abenteuer begleitet man sechs Charaktere auf ihrer Reise, die über weite Teile per Schiff zurückgelegt wird. In der Spielwelt herrscht zudem ein Tag-/Nachtwechsel, den man wohl selbst beeinflussen kann, weil er auch für manche Rätsel eine Rolle spielen soll. Chrono Trigger wird explizit als Inspirationsquelle genannt.Letztes aktuelles Video: Reveal Trailer