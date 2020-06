Sea of Stars: Die personifizierten Kräfte der Sonne und des Mondes im Trailer

Beim "Summer Game Fest 2020" ist ein neuer Trailer zu Sea of Stars gezeigt worden. Das klassische Retro-Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen ist im gleichen Universum wie The Messenger angesiedelt. In dem Abenteuer begleitet man sechs Charaktere auf ihrer Reise, die über weite Teile per Schiff zurückgelegt wird. In der Spielwelt herrscht zudem ein Tag-/Nachtwechsel, den man wohl selbst beeinflussen kann, weil er auch für manche Rätsel eine Rolle spielen soll. Chrono Trigger wird explizit als Inspirationsquelle genannt. Eine Demo wird "demnächst" für Kickstarter-Unterstützer bereitgestellt, die das Projekt mit mehr als 60 CAD (kanadische Dollar) unterstützt haben. Die Veröffentlichung von Sea of Stars soll 2022 erfolgen.Sea of Stars erzählt die Geschichte zweier Kinder der Sonnenwende, die die Kräfte der Sonne und des Mondes vereinen. Zusammen können sie "Eclipse Magic" wirken, die einzige Kraft, die in der Lage ist, die monströsen Kreationen des bösen Alchemisten "The Fleshmancer" zu bekämpfen.Letztes aktuelles Video: Summer Game Fest Trailer