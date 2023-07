Sea of Stars: Erscheint an Tag 1 bei PS Plus & Demo ab sofort verfügbar

Sea of Stars: Demo ab sofort verfügbar

Rollenspieler können in den nächsten Wochen recht entspannt sein: Mitundstehen zwei echte Schwergewichte vor der Tür. Und genau dazwischen quetscht sich, welches vor allem Spieler mit einen Hang zu Nostalgie anspricht.Amwird das Retro-Rollenspiel fürunderscheinen. Auf den beiden PlayStation-Konsolen müsst ihr zudem nicht zwingend einen Kauf tätigen: Abonnenten vonoderkönnen Sea of Stars ab dem ersten Tag ohne Zusatzkosten herunterladen.Wer also bereits monatlich für die etwas teureren PlayStation-Abos zahlt, kann sich darüber freuen, Sea of Stars ohne Umschweife in Gänze ab dem 29. August spielen können. Dabei handelt es sich natürlich um die Vollversion, ähnlich wie es ihr eventuell auch von Spielen aus dem Xbox Game Pass kennt.Wer noch gar keine Ahnung hat, was genau Sea of Stars ist und wie es sich spielt, der kann außerdem ab sofort eineherunterladen. Die zeigt laut den Entwicklern bereits Gebiete aus dem fertigen Spiel, aber es soll keine großen Spoiler geben.Stattdessen vermittelt die Demo, die es, einen ersten Eindruck von den rundenbasierten Kämpfen, von der generell detailverliebten Optik und davon, wie ihr euch durch die Spielwelt bewegt. Letzteres beinhaltet übrigens nicht nur laufen und klettern, sondern ihr könnt auch schwimmen und entdeckt damit vielleicht schon das eine oder andere Geheimnis.Bis zum Release der Vollversion müsst ihr euch dann aber noch circa fünf Wochen gedulden. Am 29. August dürfen alle Plattformenloslegen.