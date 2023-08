Sea of Stars: Zum Release - Erste internationale Reviews geben Ausblick, wie gut das RPG ankommt

Sea of Stars: Die internationale Presse ist sich einig – So gut ist das Rollenspiel im Retro-Look

"Fesselndes Indie-Juwel" - Auch andere Portale begeistert

Schon heute ist es so weit:, das neueder Entwickler hinter dem Indie-Hit, feiert seinen Release. Und auch, wenn beide Titel einem völlig anderen Genre zugeordnet werden, spielen sie noch immer in einem und demselben Universum.Schon jetzt verraten, ob die Sabotage Studios mit ihrer Veröffentlichung wirklich nach den Sternen greifen - oder der Spaß viel eher ins Wasser fällt. Wir werfen einen Blick auf die Kritiken zur Veröffentlichung.Bei den, die Sea of Stars im Laufe der letzten Tage von verschiedenen Videospielportalen aus aller Welt einstreichen konnte, zeichnet sich ein ziemlichab. So ist sich die Fachpresse bereits jetzt darüber einig, dass es sich bei dem von diversen Retro-RPGs inspirierten Titel um einen Hit handeln dürfte. Die Kollegen vonbeispielsweise schon jetzt in hohen Tönen und ehren das Spiel mit dervon zehn aus zehn möglichen Punkten.„Manchmal trägt es seine SNES-Inspirationen auf dem Ärmel (und das mit Stolz), aber es entwickelt die Kämpfe auf ein Niveau der Perfektion weiter. Jeder Aspekt des Spiels macht Spaß, ist emotional oder verlockend knifflig.“ heiß t es hier. Auch schließt sich an: "Sea of Stars ist ein schönes, herzliches Spiel mit einer Reihe gut ausgearbeiteter Charaktere, einem unterhaltsamen Kampfsystem und einer Welt, die erkundet werden will."ist zwar nicht ganz so überschwänglich, jedoch kommt Sea of Stars auch hier mit einer durchaus positiven Bewertung von acht aus zehn Punkten weg. So sei es zwar „von verschiedenen klassischen RPGs inspiriert“, hebt sich aber dennoch dank einer „fesselnden Geschichte, einigen brillanten Charakteren und einer überraschend tiefgründigen Geschichte ab“. Auch die Kämpfe würden voller Spaß stecken und die Erkundung der „wunderschönen, pixeligen Welt“, würde sich lohnen. Seine Schwächen überwindet es mithilfe „seiner charmanten Präsentation“ und „einer großen Portion Persönlichkeit“, wie es weiter heißt Weitere Portale schließen sich der nahezu durchweg positiven Bewertung an: bewertet Sea of Stars mit stattlichen neun von zehn Punkten, währendes als „einfach eines der besten RPGs“ bezeichnet . Ähnlich sieht das Ganze auch beiaus, die dem Titel die Höchstpunktzahl von zehn aus zehn Punkten zusprechen und ihn bereits jetzt als „fesselndes Indie-Juwel“ loben Seinenfeiert das gefeierte Rollenspiel im Retro-Look, wie bereits durchgeschienen sein dürfte, am heutigen Tag. Als Plattformen stehen euch neben derauch die, ebenso wie dieund diezur Auswahl.im Abonnement. Solltet ihr erst einmal selbst einen Blick auf den Titel werfen wollen, bekommt ihr mittels der dazugehörigen Demo aber auch so eine entspannte Möglichkeit dazu.Letztes aktuelles Video: Summer Game Fest Trailer