Sea of Stars: Am ersten Tag nach Release über 100.000 verkaufte Exemplare

Sea of Stars: 100.000 verkaufte Exemplare trotz PS Plus- und Xbox Game Pass-Zugang





We’re speechless. Thank you ❤️ pic.twitter.com/OJXJ0mawpg



— Sea of Stars (@seaofstarsgame) August 30, 2023

Obwohl, das Indie-Pixel-RPG aus dem Hause Sabotage, seinen Release erst am 29. August feierte, knackt es bereits jetzt mit überseinen ersten Meilenstein.Umso beeindruckender wirkt dies, zieht man dabei in Betracht, dass es Sea of Stars sowohl im Abonnement vonals auch mit einer Mitgliedschaft impraktisch „kostenlos“ zu spielen gibt.Das voninspirierte Sea of Stars konnte schon im Vorfeld seiner Veröffentlichung für ausreichende Beachtung sorgen, zog es doch mit seinem ausgefallenen Pixel-Look, der aber auch auf Basis heutiger Standards wunderbar anzusehen ist, die Blicke der Fans auf sich. Dass das fertige Spiel auch auf derzu überzeugen weiß, zeigen seine Kritiken.Eine stolze 90 prangt aufvor dem Score der Konsolen-Versionen des Spiels und auch die ersten internationalen. Diese dürften die starken sechsstelligen Verkaufszahlen nur einen Tag nach dem Release des Retro-RPGs noch einmal beflügelt haben, für die sich die Entwickler von Sabotage nun über Twitter bedanken:Behält man wie angesprochen die simultane Veröffentlichung im Xbox Game Passim Hinterkopf, ist dies für einen Indie-Titel dieser Größe tatsächlich eine mehr als ernstzunehmende Zahl. Das Rollenspiel ist nicht nur für die Xbox- und die beiden jüngsten PlayStation-Konsolen, sondern auch für die Nintendo Switch und den PC erschienen und darf sich im kommenden Jahr noch über einen physischen Release freuen.Letztes aktuelles Video: Summer Game Fest Trailer