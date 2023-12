Sea of Stars: Gefeiertes Indie-Rollenspiel erreicht über vier Millionen Spieler

Sea of Stars: Ein Blick in die Vergangenheit und Zukunft





Sea of Stars has been played by over 4 million people across all platforms and subscription catalogs in less than 4 months 🤩 pic.twitter.com/qFC4FCWBy0



— Sea of Stars (@seaofstarsgame) December 18, 2023

Ende August erschienund verkaufte sich noch am Tag der Veröffentlichung über 100.000-mal an interessierte Spieler auf der ganzen Welt – eine beeindruckende Zahl für ein Spiel dieser Größe.Nun steht ein neuer, noch deutlich beeindruckender Rekord ins Haus: Mittlerweile haben nämlichweltweit das aktuelle Werk von Sabotage Studios, den Machern von, gespielt. Die Entwickler feiern den Meilenstein in den sozialen Medien und, die diesen Erfolg möglich gemacht haben.Auf der offiziellen Website von Sabotage Studio nutztedes Studios und Game Director von Sea of Stars, den Anlass sich ausführlich bei allen Spielern zu bedanken. In seinen Worten warf er einen Blick zurück auf die Zeit mit seinem Team und erinnerte an den, der bald zu einem weiteren Ausflug in die Spielwelt von Sea of Stars einlädt:„Sea of Stars ist das Spiel meiner Träume und dass es so gut bei Spielern und Kritikern ankommt, bedeutet uns hier bei Sabotage unglaublich viel. Das Team hinter diesem Spiel ist die talentierteste und engagierteste Gruppe, auf die ich für die Entwicklung von Sea of Stars je hätte hoffen können und auch die Arbeit am kommenden DLC Throes of the Watchmaker ruft mir ihre Brillanz ins Gedächtnis.“„Dass Fans unser Abenteuer in einem solch erfolgreichen Jahr für Rollenspiele neben Neuerscheinungen von den größten Franchises im Genre anerkennen… wir können euch gar nicht genug für eure Unterstützung danken und kaum abwarten euch zu zeigen, was euch mit Sea of Stars als nächstes erwartet“, schloss Boulanger und dürfte mit seinen Andeutungen vermutlich Titel wieodermeinen.Einenfür den Throes of Watchmaker-DLC gibt es derzeit noch nicht, erst im September hieß es aber bereits,für das Rollenspiel arbeitet. Falls ihr selbst noch keinen Blick riskiert habt, verrät euchnoch einmal im Detail, warum nicht nur Genre-Fans bei derauf ihre Kosten kommen könnten.