Sea of Stars: Entwicklung des DLCs geht gut voran, aber keine Spur des Release-Termins

Sea of Stars: DLC hat die Vorproduktion erfolgreich hinter sich





Back in November the team gathered for Sabobo Summit where the DLC for Sea of Stars was pitched, along with the vision for "Game 3"👀



Work is going well with the mysterious and wacky DLC which has officially graduated from pre-production!



Malevolent spectacle awaits... pic.twitter.com/chsFMFOq43



— Sea of Stars (@seaofstarsgame) January 12, 2024

Abgesehen von Kickstarter kann sichals wirklich unabhängig produziertes und veröffentlichtes Rollenspiel bezeichnen, und damit letztes Jahr vier Millionen Spieler erreichen und auch die Kritiker begeistern.Der Erfolg soll belohnt werden und so geht es für den Indie-Titel nun auch weiter: Dernamenssoll nicht nur neue Inhalte für Fans von Sea of Stars bieten, sondern auch eine Brücke schlagen zur vorherigen Veröffentlichung von Sabotage Studios, dem 2D-Metroidvania. Nun lieferten die Entwickler einAuf Twitter teilte dervon Sea of Stars ein Schwarzweißfoto von der Crew, die gerade mitten in einem regen Arbeitsprozess zu stecken scheint. Wie es die Bildbeschreibung verrät, war man offenbar gerade dabei, diezu besprechen und zu überlegen, wie es mit Sea of Stars weitergeht:„Vergangenen November hat sich das Team beim Sabobo Summit versammelt, wo der DLC für Sea of Stars und die Vision für das dritte Spiel vorgeschlagen wurden. Die Arbeit mit dem mysteriösen und verrückten DLC geht gut voran, die Vorproduktion hat er offiziell abgeschlossen. Bösartiges Spektakel erwartet euch…“Auch wenn man Fans hinsichtlich einesfür die DLC-Inhalte also weiterhin im Dunkeln lässt, geht es mit der Arbeit an Throes of the Watchmaker anscheinend gut voran. Da das Jahr noch jung ist, können wirsicherlich mit weiteren Neuigkeiten rechnen. Und in der Zwischenzeit lohnt sich nochmal ein Blick auf, falls ihr das Rollenspiel noch nicht unterbekommen habt.