Sea of Stars: Indie-Erfolg bald wie einst Secret of Mana

Wenn man heutzutage an Koop-Spiele denkt, dann wahrscheinlich an eine Reihe von Titeln aus dem Shooter-Genre wieoder, Sportspiele oder MMOs. Doch was ist ausgeworden? Sich mit Freunden vor der Konsole zu versammeln und ein Videospiel zu zocken, ist in Zeiten der Online-Vernetzung wahrscheinlich seltener geworden. Ein RPG-Hit aus dem letzten Jahr bringt diese Zeiten jetzt zurück.Just nachdem das Spiel die Fünf-Millionen-Marke bei monatlichen Spielern überschritten hat, kündigte Sabotage Studio an, dass das Retro-Abenteuereinen Modus spendiert bekommt, der mit dem etwas irreführenden Namen „Single Player +“ betitelt wird und schon in einem kurzen Teaser zu sehen ist.Vergangenen Sommer kam das Indie-RPG auf den Markt und lief schon Gefahr, in einem von großen Titeln dominierten Jahr etwas unterzugehen. Aber Sea of Stars entpuppte sich als Überraschungserfolg. Der atmosphärische Titel, der an 16-Bit-Rollenspiele wieodererinnerte, traf nicht nur bei Genre-Fans den richtigen Ton und wurde bei den Game Awards zumDemnächst könnt ihr mit dem „Single Player+“ gemeinsam wie in den 90ern spielen.Denn diese Option ist nicht auf das Einzelspielererlebnis ausgelegt, sondern auf das Plus. Mit einem oder zwei Freunden könnt ihr gleichzeitig das Abenteuer bestreiten. Dabei können sie– was euch hier und da sogar Vorteile bringen könnte. So soll es spezielle Attacken geben, die auf den Koop-Modus zugeschnitten sind und die Mechaniken des Kampfsystems berücksichtigen.Im kleinen Teaser sehen wir zwar nur, wie die Party aus drei Kämpfern über einen Bergpfad streunt, aber bei RPG-Kennern werden sicherlich Erinnerungen an Secret of Mana wach. Auch in dem Rollenspiel von Square Enix aus dem Jahre 1993 konntet ihr ebenfallsein phantastisches Abenteuer erleben. Wann es auch bei Sea of Stars soweit sein wird, ist noch nicht bekannt; der Modus befindet sich derzeit in der Entwicklung. Was wir zu dem JRPG sagen,