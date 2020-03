Quiplash 2 InterLASHional: Absurdes Quizspiel der You-Don't-Know-Jack-Macher erscheint auch auf Deutsch

Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC) Screenshot - Quiplash 2 InterLASHional (PC)

Mit Quiplash 2 InterLASHional haben Jackbox Games ( You Don't Know Jack ) eine internationale Edition ihres schrägen Quizspiels angekündigt , in dem die Teilnehmer möglichst absurde Antworten geben müssen. Im Frühjahr 2020 soll der Spaß auf PC ( Steam ), PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch losgehen - auch auf Deutsch.Dazu heißt es vom Hersteller: "Du hasst unangenehme Stille auf Parties? Du möchtest nicht verkrampft Smalltalk mit Personen führen, die du nicht kennst? Dann rettet dir dieses Spiel den Abend. Quiplash 2 InterLASHional sorgt auf jeder Feier für beste Stimmung - ohne, dass du auch nur einmal vom Sofa ausstehen und mit dem Zocken aufhören musst - indem es die kreativste, schlagfertigste und schlimmste (und jetzt auch deutscheste) Seite aller Partygäste offenbart. Bis zu acht Spieler können mit ihren (deutschen) Smartphones und den Browser einfach über Jackbox.tv mitspielen. Das Publikum kann mit darüber entschieden, wer den absolut besten (deutschen) Humor hat. Natürlich wissen wir alle, dass das selbstredend du bist. Jede Runde. Ganz sicher.""Quiplash ist eines der beliebtesten englischsprachigen Partyspiele", so CEO Mike Bilder. "Wir haben viele Nachrichten von Fans erhalten, die Quiplash gerne in anderen Sprachen spielen wollten. Wir freuen uns, nun Lokalisationen für Deutschland, Italien, Frankreich und Spanien veröffentlichen zu können." Hier eine Kostprobe:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer