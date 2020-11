Quiplash 2 InterLASHional: Quizspiel erscheint Anfang Dezember für Konsolen

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart der PC-Version von Quiplash 2 InterLASHional am 8. April 2020 erscheint das absurde Quizspiel von Jackbox Games auch für Konsolen. Das Spiel erscheint vollständig lokalisiert auf Deutsch am 3. Dezember für PlayStation 4, Switch und Xbox One zum Preis von 8,50 Euro bis 9,99 Euro (plattformabhängig).Jackbox Games: "Im Party-Spiel geben die Teilnehmer auf zufällige Fragen möglichst absurde Antworten. Immer zwei davon treten im Anschluss gegeneinander an und die übrigen Mitspieler sowie das Publikum stimmen über ihren Favoriten ab. Bis zu acht Mitspieler können über ihre Smartphones über Jackbox.tv oder in ihrem Webbrowser teilnehmen. Ein Publikum aus bis zu 10.000 Zuschauern kann mit abstimmen, um endlich zu entscheiden, wer den besten Humor hat. All das funktioniert wunderbar als große Gruppe über Streaming-Seiten oder sogar Videokonferenzen. Als Ergänzung für Konsolenspieler beinhaltet Quiplash 2 InterLASHional für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch den 'Create Your Own Episode'-Modus, der es Spielern erlaubt, ihre eigenen Prompts zu kreieren. Das Personalisieren der Prompts gibt Spielern die Chance, ihre ganz eigene Partyspiel-Erfahrung zu erschaffen."Zum Test der PC-Version: Die Jackbox Party Packs sorgen bei Spieleabenden immer wieder für gute Laune. Leider kann die Sprachbarriere in Kombination mit den teils sehr speziellen Themen potenzielle Mitspieler aber auch abschrecken. Damit ist jetzt Schluss: Mit Quiplash 2 InterLASHional gibt es zumindest die Auskopplung einer beliebten Spielvariante auf Deutsch. Wir haben für den Test ein paar Quizrunden mit der Redaktion veranstaltet ...Letztes aktuelles Video: Exklusive Spielszenen PC