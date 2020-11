Lunch A Palooza: Gastro-Brawler schlägt auf PS4 und Switch zu

Aktualisierung vom 4. November 2020, 09:59 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 3. November 2020, 08:02 Uhr:

Wähle aus 8 unterschiedlichen Charakteren aus. Jeder hat unterschiedliche Fähigkeiten und Angriffe, die gekontert werden können und zwischen den anderen Charakteren ausgeglichen werden.

Spiele unsere vier einzigartigen Spielmodi mit bis zu drei Freunden oder allein gegen den Computer: Hauptgericht, Beilage, König der Glocke und Fürstliches Buffet.

Jedes Level bietet ein brandneues Erlebnis mit Optik, Gameplay und Soundtracks in einzigartiger Weise. Man wird über die zahlreichen Motive in den Spielabschnitte

Vermeide die vorherrschenden Feinde, verwende Power-Ups und nutze Fallen, um die Führung zu erlangen. Bei "Lunch A Palooza" ist einfach alles erlaubt!

Schalte neue Level, Skins, Charaktere und Power-Ups frei, um zur "Meister-Mahlzeit" zu werden.

Kurz nach der PS4-Fassung haben Seashell Studio und Alternative Software auch die Switch-Version von Lunch A Palooza veröffentlicht. Der Download via eShop kostet 14,99 Euro und damit vier Euro weniger als im PlayStation Store , wo der Preis gegenüber gestern um einen Euro auf 18,99 Euro gesenkt wurde.Am heutigen 3. November 2020 haben Seashell Studio und Alternative Software das bereits für PC sowie Xbox One erschienene und auf Steam bis dato zu 100 Prozent positiv bewertete kulinarische Partyspiel Lunch A Palooza auch für PlayStation 4 veröffentlicht. Der Download via PlayStation Store kostet 19,99 Euro, während man auf Steam dank eines 50-prozentigen Sonderrabatts aktuell nur 5,39 Euro bezahlt. Eine Umsetzung für Nintendo Switch befindet sich ebenfalls in Entwicklung.Spielbeschreibung des Herstellers: "In 'Lunch A Palooza' treten Spieler als eines von acht Gerichten in frenetische Essenskämpfe ein und schieben andere Köstlichkeiten im Einzel- oder Mehrspielermodus für bis zu vier Personen vom Tisch. Peppen Sie Ihren Charakter mit Power-Ups auf, um Ihre einzigartigen Angriffe aufzupeppen. Wenn es darum geht, die Schmerzen zu lindern, reicht alles aus, vom Servieren von Beilagen über die Konkurrenz bis hin zum Aufstellen von Druckfallen, um den Tisch für die nächste Sitzung abzuräumen. Denken Sie daran, dass die Tischarena ein gefährlicher Ort für Lebensmittel mit fliegenden Feinden ist, die immer versuchen, ein Stück von Ihnen zu schnappen."Als Features werden genannt: