Tiny Bunny: Kostenloser Auftakt der düsteren Visual Novel veröffentlicht

Saikono, RUzura Interactive und Mars People Games haben die erste Episode ihrer düsteren Visual Novel Tiny Bunny am 19. März 2020 für PC veröffentlicht. Der Download der Auftakt-Episode via Steam und itch.io ist kostenlos. Insgesamt sind fünf Episoden geplant. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 97 Prozent von 68 Reviews positiv).Das nicht-lineare Horrorabenteuer entführt in einen sibirischen Wald, in dem etwas grauenvolles lauert. Kinder verschwinden, die Polizei ist machtlos. Doch der neu zugereiste Protagonist Anton entdeckt Spuren, die ihm das Blut in den Adern gefrieren und nicht mehr ruhig schlafen lassen. Wird er das Geheimnis des Waldes enträtseln? Die Macher versprechen jedenfalls eine durch Entscheidungen beeinflussbare Geschichte, an die man sich lange erinnern werde.Letztes aktuelles Video: Trailer