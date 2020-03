Slayers for Hire: Arena-Brawler prügelt sich in den Early Access

Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC) Screenshot - Slayers for Hire (PC)

Das 2D-Beat'em-Up Slayers for Hire von Meta Games ist am 20. März 2020 in den Early Access für PC gestartet, wo es in vier bis acht Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam , wo bislang hundert Prozent der 41 Nutzerreviews positiv sind, werden aktuell 8,19 Euro für den Download fällig. Für Version 1.0 wird hingegen ein Free-to-play-Modell angestrebt. Early-Access-Käufer sollen als Ausgleich aber sämtliche Charaktere gratis erhalten.In dem von den Entwicklern mit Smash Bros. Rivals of Aether oder Slap City verglichenen Plattform-Brawler kämpfen bis zu vier Spieler lokal oder online um den Sieg. Als Spielmodi werden Free for All und Team Versus versprochen. Aktuell seien zwei von mindestens sechs geplanten Charakteren spielbar. Für später werden auch Umsetzungen für Nintendo Switch und andere Konsolen in Aussicht gestellt.Letztes aktuelles Video: Early Access Trailer