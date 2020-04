Dread Nautical: Die Horror-Kreuzfahrt hat begonnen

Die Zen Studios haben ihr Taktik-Rollenspiel Dread Nautical am 29. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC veröffentlicht . Der Download via PlayStation Store Microsoft Store und eShop kostet 19,99 Euro, im Epic Games Store werden 15,99 Euro fällig. In der Spielbeschreibung heißt es: "Deine Kreuzfahrt war so entspannend, bis die Monster aus einer anderen Dimension auftauchten, um alle zu töten.Dread Nautical ist ein taktisches rundenbasiertes RPG und kombiniert fesselndes Gameplay mit einem cartoonistischen, aber dennoch unheimlichen Ton. Übernatürliche Kräfte haben ein Kreuzfahrtschiff namens Hope mit mysteriösen, bösartigen Monstern überwältigt. Bekämpfe sie als einer von vier ungewöhnlichen Helden. Verwalte die knappen Ressourcen und überzeuge Überlebende, an deiner Seite zu kämpfen. Du brauchst sie, um diesem 'Urlaub' lebend zu entkommen.Erkunde alle 20 Decks, um die Geheimnisse der Hope zu entschlüsseln. Denke während jedes Kampfes mehrere Schritte voraus und plane die optimale Nutzung der Aktionspunkte jedes Charakters. Deine Waffen und andere Gegenstände werden immer schlechter, und deine Ressourcen sind sehr begrenzt. Sorge dafür, dass deine Begleiter sich ausruhen, sonst könnte sie die Panik überrollen. Oh... Und rechne damit, zu sterben. Sehr oft."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer