Aerial Raver: Ungewöhnliches Kombo-Kampfspiel prügelt sich in den Early Access

Das kanadische Indie-Studio Meteo Games hat sein Kampfspiel Aerial Raver , in dem man missionsbasierte Kombo-Herausforderungen bestreitet, am 25. März 2020 im Early Access für PC veröffentlicht, wo es in ca. zwölf Monaten fertiggestellt werden soll. Auf Steam werden für den Download 12,49 Euro fällig. Zur finalen Veröffentlichung soll der Preis merklich angehoben werden.Die Macher bezeichnen Aerial Raver als Liebesbrief an die Arcade-Kampfspiele der 90er Jahre mit ihren luftigen Kombos - allerdings gibt es hier keine klassischen Duelle, sondern Kombo-Herausforderungen für Solisten, die eigene Move-Sets erstellen und modifizieren, Verbesserungen freischalten und versuchen, so viele Angriffe wie möglich miteinander zu verketten, um neue Highscores aufzustellen.Letztes aktuelles Video: Early Access Ankuendigungs-Trailer