Chinatown Detective Agency: Cybernoir-Adventure sucht Unterstützung auf Kickstarter

Aktualisierung vom 27. März 2020, 16:17 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 25. März 2020, 09:28 Uhr:

Inzwischen hat General Interactive die Finanzierungskampagne für Chinatown Detective Agency auf Kickstarter eingeläutet . Bis zum 28. April sollen 36.050 Euro zusammenkommen. Aktuell haben 270 Unterstüzter 9.919 Euro zugesagt.General Interactive will am 26. März 2020 eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung seines dystopischen Point'n'Click-Adventures Chinatown Detective Agency starten, das im Winter 2020 für PC erscheinen soll. Auf Steam lässt sich der im Retro-Stil designte Titel bereits zur Wunschliste hinzufügen.In dem nach eigenen Angaben von den Carmen-Santiago-Spielen der 80er und 90er Jahre sowie von Blade Runner, The Davinci Code und Black Mirror inspirierten Mystery-Adventure schlüpft man in die Rolle der aufstrebenden Privatdetektivin Amira Darma, die 2032 in Singapur ein Detektivbüro gründet, das es fortan erfolgreich zu managen gilt. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer