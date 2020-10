Chinatown Detective Agency: Day One: Kostenloser Prolog zum Cybernoir-Adventure veröffentlicht

Am 2. Oktober 2020 haben General Interactive einen kostenlosen Prolog zu ihrem im April erfolgreich per Kickstarter finanzierten Point'n'Click-Adventure Chinatown Detective Agency auf Steam veröffentlicht , wo man sich schon mal an den ersten drei Fällen versuchen kann. Die bisherigen Nutzerreviews sind allesamt positiv. Das fertige Spiel soll Anfang 2021 für PC und Nintendo Switch erscheinen.In dem nach eigenen Angaben von den Carmen-Santiago-Spielen der 1980er und 1990er Jahre sowie von Blade Runner, The Davinci Code und Black Mirror inspirierten Mystery-Adventure schlüpft man in die Rolle der aufstrebenden Privatdetektivin Amira Darma, die 2032 in Singapur ein Detektivbüro gründet, das es fortan erfolgreich zu managen gilt.Letztes aktuelles Video: Day One Prologue Trailer PC