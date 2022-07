Bright Memory: Infinite: Konsolen-Release noch im Juli

SciFi-Action mit Katana

Der Shooter Bright Memory Infinite wird am 21. Juli für PlayStation 5, Xbox Series X | S und Nintendo Switch erscheinen. Das hat Publisher Playism angekündigt. Die First Person Action war am 11. November 2021 zuerst auf dem PC erschienen.Die Hochglanz-Action Bright Memory Infinite konnte auf dem PC vor allem mit ihrer Kulisse und der brachialen Action glänzen. Das Ein-Mann-Projekt fußt auf der gleichnamigen Ex-Demo Bright Memory und führt den Spieler durch eine rund drei Stunden lange Kampagne, die sieben lineare Missionen umfasst.Die Konsolen-Versionen für Xbox Series X | S und PlayStation 5 sollen 60 FPS mit Raytracing und 120 Bilder pro Sekunde in eine Performance-Modus bieten. Ob die Switch-Version ebenfalls 60 FPS bietet ist nicht bekannt, allerdings aufgrund der Hardware eher unwahrscheinlich. Immerhin ist Multi-Sampling TAA und gyroskopisches Zielen an Bord.Die Konsolen-Fassungen von Bright Memory: Infinite werden alle kosmetischen Dowload-Inhalte vom PC enthalten. Der Shooter soll am 21. Juli für alle Konsolen erscheinen.