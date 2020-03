Crew 167: The Grand Block Odyssey: Psychologisches Rätselabenteuer steuert auf das Early-Access-Ende zu

Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC) Screenshot - Crew 167: The Grand Block Odyssey (PC)

Das kanadische Entwicklerstudio oddbreeze wird sein psychologisches Puzzle-Adventure Crew 167: The Grand Block Odyssey am 8. April 2020 für PC veröffentlichen und den Early Access damit offiziell beenden. Auf Steam , wo bislang alle abgegebenen Nutzerreviews positiv sind, kostet der Download aktuell 14,99 Euro. Zum Verkaufsstart soll der Preis angehoben werden.In Crew 167: The Grand Block Odyssey gilt es insgesamt 75 Block-Schiebe-Rätsel zu lösen, während der Protagonist nach einer Rettung für seinen bedrohten Heimatplaneten sucht. Doch nach über hundertjähriger Odyssee durchs All beginnt ein Implantat in seinem Kopf verrückt zu spielen und seine mentale Gesundheit zu gefährden... Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer