Epic Games Publishing: Wird die nächsten Spiele von gen DESIGN (Last Guardian), Playdead (Limbo) und Remedy (Control) veröffentlichen

Epic Games hat eine plattformübergreifende Publishing-Initiative gestartet, bei der die Entwickler im Vordergrund stehen sollen. Die ersten drei Partner von Epic Games Publishing sind gen DESIGN (das Studio von Fumito Ueda; The Last Guardian ), Playdead ( Inside Limbo ) und Remedy Entertainment ( Control ).Epic Games Publishing trägt bis zu 100 Prozent der Entwicklungskosten, von Entwicklergehältern bis zu Markteinführungskosten (wie Qualitätssicherung, Lokalisierung und Vermarktung), und die gesamten Publishing-Kosten. Die Entwickler sind die alleinigen Inhaber des gesamten geistigen Eigentums und haben vollständige Gestaltungsfreiheit. Die Entwickler erhalten eine 50:50-Gewinnbeteiligung, sobald sich die Kosten amortisiert haben.Der Publishing-Deal mit Remedy Entertainment gilt für zwei Projekte. Das erste Projekt ist ein AAA-Multiplattformspiel, das sich bereits in der Vorproduktion befindet. Das zweite Projekt ist ein "kleineres Projekt" aus der gleichen Spiele-Reihe wie das bisher unangekündigte AAA-Multiplattformspiel. Beide Spiele werden die Northlight-Engine von Remedy nutzen ( Quelle )."Wir entwickeln ein Publishing-Modell, das wir uns bei der Zusammenarbeit mit Publishern immer gewünscht haben", so Tim Sweeney, Gründer und CEO von Epic Games."gen DESIGN, Remedy und Playdead gehören zu den innovativsten und talentiertesten Studios der Branche und haben klare Vorstellungen für ihre nächsten Spiele", so Hector Sanchez, Leiter von Epic Games Publishing. "Sie werden vollständige Gestaltungsfreiheit haben, während Epic sich um die Projektfinanzierung und Dienstleistungen kümmert."Weitere Informationen, Entwicklungspartner und Spiele werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.