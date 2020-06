Pokémon Schwert & Schild - Erweiterungpass: Pokémon Presents: New Pokémon Snap, Pokémon Smile & Pokémon Café Mix angekündigt

Pokémon Smile verwendet die Kamera des Mobilgeräts, um die Bewegungen der Spieler beim Zähneputzen zu erfassen. Wenn Spieler ihre Zähne gründlich putzen, können sie die im Spiel abgebildeten Karies verursachenden Bakterien besiegen und anschließend Pokémon fangen. Das Spiel wird Nutzer durch den Vorgang des Zähneputzens leiten, sodass jedes Spielen dabei helfen kann, alle Bereiche des Mundes zu putzen. Eltern können einstellen, bis zu drei Mal täglich eine Benachrichtigung von Pokémon Smile zu erhalten, die daran erinnert, dass es für die Kinder Zeit zum Zähneputzen ist. Zudem kann auch die Dauer jedes Zahnputzvorgangs auf zwischen eine bis drei Minuten eingestellt werden, um den verschiedenen Bedürfnissen von Kindern unterschiedlichen Alters gerecht zu werden.





Mit "Pokémon Café Mix" erscheint am 24. Juni außerdem ein Puzzlespiel für Switch und mobile Geräte bei dem man als Cafébesitzer Heißgetränke an Evoli, Pikachu & co. ausgibt. Das Spiel kann bereits vorab heruntergeladen werden:

Pokémon Café Mix ist ein einzigartiges Puzzle-Spiel, in dem Spieler Pokémon-Icons in wirbelnden Bewegungen über den Bildschirm ziehen, um sie zu verbinden. Dazu müssen Spieler ein Pokémon-Icon neben weitere Icons derselben Pokémon-Art ziehen. Icons werden vom Bildschirm entfernt, nachdem sie verbunden wurden. Spieler betreiben ihr eigenes Café für Pokémon, in dem sie gemeinsam mit Pokémon durch das Lösen von Puzzles Speisen und Getränke für ihre Pokémon-Gäste zubereiten. Pokémon, die im Café als Mitarbeiter aushelfen, haben besondere Café-Talente, die beim Bearbeiten der Bestellungen helfen können. Spieler können ihren Gästen eine Bestellung servieren, sobald ein Puzzle gelöst wurde. Zudem können sie die Zutraulichkeit von Pokémon erhöhen, indem sie ihnen leckere Gerichte servieren. Wenn genügend Puzzles gelöst wurden, kann das Café erweitert werden, indem neue Ausstattung oder neue Bereiche hinzugefügt werden. Durch verschiedene Erweiterungen werden eventuell neue Pokémon angelockt, die dem Café dann einen Besuch abstatten.