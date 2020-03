Shinsekai: Into the Depths: Unterwasser-Abenteuer von Capcom taucht auf Switch ab

Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch) Screenshot - Shineskai: Into the Depths (Switch)

Capcom hat Shinsekai: Into the Depths auf Nintendo Switch auf Tauchgang geschickt ( eShop : 19,99 Euro). Bisher war das Spiel ausschließlich auf Apple Arcade verfügbar. In Shinsekai tauchen die Spieler als letzter überlebender Mensch in die Einsamkeit der unentdeckten Tiefsee hinab. Um einer sich ausbreitenden Eiszeit zu entkommen, muss man Materialien sammeln, die Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände herstellen, um noch tiefer vordringen zu können ..."Dabei sollten Taucher stets ein Auge auf ihren Sauerstoff und den Luftdruck werfen, während sie die verzauberte Unterwasserwelt und ihre Geheimnisse in tief versunkenen Ruinen erkunden. Das Team hat Shinsekai: Into the Depths im Stile einer Indie-Produktion entwickelt, um Spielern ein neuartiges, immersives Spielerlebnis zu ermöglichen. Um eine faszinierende Unterwasser-Atmosphäre zu schaffen, haben die Entwickler von Capcom Japan die Musik und Soundeffekte von unter Wasser platzierten Lautsprechern aufgenommen", erklärt Capcom.Neu im Vergleich zur Apple-Arcade-Version sind der Another-Dive-Modus mit zwei Schwierigkeitsgraden und der Jukebox-Mode. Beide Neuerungen werden ebenfalls für die Apple-Arcade-Umsetzung erscheinen."In 'Another Dive' müssen Spieler so schnell wie möglich gegen die Uhr durch ein bedrohliches Unterwasser-Labyrinth tauchen, um sich einem neuen, monströsen Ungeheuer zu stellen. Wer 'Another Dive' bewältigt, kann seine Fähigkeiten im Hardcore-Modus mit einer antiken Tauchausrüstung und noch weniger Ressourcen unter Beweis stellen. Wer eine Pause benötigt, kann sich im Jukebox-Modus die verschiedenen Hintergrund-Tracks des Spiels in aller Ruhe anhören und dabei mit unterschiedlichen Audio-Filtern experimentieren."Letztes aktuelles Video: Trailer