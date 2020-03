Screenshot - Good Job! (Switch) Screenshot - Good Job! (Switch) Screenshot - Good Job! (Switch) Screenshot - Good Job! (Switch) Screenshot - Good Job! (Switch) Screenshot - Good Job! (Switch)

Paladin Studios und Nintendo haben die chaotische Firmen-Simulation Good Job! im Rahmen der Direct mini am 26. März 2020 für Switch angekündigt und direkt veröffentlicht. Der Download via eShop schlägt mit 19,99 Euro zu Buche.In der Spielbeschreibung heißt es: "Waren ausliefern, den Boden wischen und für eine angenehme Arbeitsumgebung sorgen - das macht in diesem ausgefallenen Spiel, das von Nintendo veröffentlicht wird, besonders viel Spaß. Es gilt, in einem weitläufigen Bürokomplex ebenso lustige wie herausfordernde Aufgaben zu erfüllen, damit die Arbeit dort reibungslos vonstattengehen kann. SpielerInnen können allein oder im Zwei-Spieler-Modus gemeinsam jobben."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer