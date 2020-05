51 Worldwide Games: Überblick über Spielesammlung, Modi und Umfang

Am 5. Juni wird Nintendo die Spielesammlung 51 Worldwide Games für Nintendo Switch veröffentlichen (Preis: 39,99 Euro). Die Sammlung beinhaltet zeitlose Gesellschaftsspiele sowie moderne Klassiker aus aller Welt. Viele Spiele können online oder im lokalen Modus mit mehreren Personen gespielt werden können. Für Online-Partie ist eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich. Die lokale drahtlose Verbindung ermöglicht es außerdem, dass bis zu vier Personen, ausgewählte Disziplinen gemeinsam zu spielen, auch wenn nur eine Person ein Exemplar von 51 Worldwide Games besitzt. Bis zu drei Mitspieler können nach einem kostenlosen Download im Nintendo eShop mit ihren Konsolen an lokalen Partien teilnehmen, um sich etwa in der Poker-Variante Texas Hold'em zu messen.Einige Spiele nutzen auch den Touchscreen der Konsole. Vertonte Tutorials sollen den Einstieg in die 51 Spiele erleichtern. Für komplexere Disziplinen stehen zudem Schritt-für-Schritt-Anleitungen mit detaillierten Strategievorschlägen und weiteren Tipps bereit"Ebenso vielseitig wie die Disziplinen selbst sind die verschiedenen Spielweisen: So wird die Nintendo Switch-Konsole etwa zu einem interaktiven Spielbrett, wenn sie flach auf einem Tisch platziert wird. Im Mosaikmodus wiederum können bis zu vier Konsolen über die lokale drahtlose Verbindung verbunden und zu einer großen Spielfläche kombiniert werden. Die Geräte lassen sich zum Teil nach Belieben anordnen, um die Form des Spielbretts zu verändern", schreibt Nintendo. "Andere Spiele wie Bowling oder Dart sind hingegen optional mit der Bewegungssteuerung der Joy-Con erlebbar. Auch BesitzerInnen der speziell auf das mobile Spielen ausgelegten Nintendo Switch Lite erwartet mit 51 Worldwide Games Spielspaß und Abwechslung. Um gemeinsam an einer Konsole zu spielen, benötigen sie für 15 Spiele ein zusätzliches Paar Joy-Con."Letztes aktuelles Video: Übersichtstrailer