Ninjala: Free-to-play-Kampfaction startet Ende Mai auf Switch

GungHo Online Entertainment hat im Rahmen von Nintendos Direct mini angekündigt , dass die Free-to-play-Kampfaction Ninjala am 27. Mai 2020 für Switch erscheinen wird. Eine entsprechende Produktseite im eShop ist bereits eingerichtet.In der Spielbeschreibung heißt es: "In diesem kostenlos herunterladbaren Spiel können bis zu acht TeilnehmerInnen gegeneinander antreten. Um als Ninjas den Sieg zu erringen, müssen sie Punkte sammeln, indem sie durch unterschiedliche Stages sprinten, sich verkleiden und lernen, ein ganzes Arsenal an Waffen geschickt einzusetzen. Dazu gehören zum Beispiel mächtige Hämmer, blitzschnell zuschlagende Katanas und trickreiche Jo-Jos. Angehende Ninjas können in Jeder-gegen-jeden-Kämpfen oder in zwei Teams mit je vier SpielerInnen gegeneinander antreten."