Ninjala: Open Beta zur Ninja-Kaugummi-Action angekündigt

GungHO Online Entertainment hat einen offenen Betatest zu Ninjala angekündigt, an dem Interessierte aus aller Welt teilnehmen können. Hierzulande soll man am 28. April 2020 von 21:00 Uhr bis 21:59 Uhr sowie am 29. April von 05:00 Uhr bis 05:59 Uhr und von 13:00 Uhr bis 13:59 Uhr mitmachen können. Den Client für die Open Beta wird man via eShop herunterladen können. Eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online sei für die Teilnahme nicht nötig.In der Beta werden ein Trainingsmodus sowie ein Battle-Royale-Modus für acht Teilnehmer spielbar sein. Außerdem wird man vier von zwölf Waffen ausprobieren können (Ippon Katana, Drill Beat, SK8 Hammer und Trick Ball). Das fertige Spiel soll am 28. Mai 2020 auf Free-to-play-Basis erscheinen.Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer