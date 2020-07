Ninjala: Kaugummi-Action feiert drei Millionen Downloads

Aktualisierung vom 14. Juli 2020, 07:19 Uhr:







🎊3 Million Downloads!!🎊



Thank you for your support! ✌️😁



To celebrate 3 million downloads of #Ninjala, all players will receive a free gift of 100 Jala! ✨🎁✨



We couldn't have done it without you, ninjas!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/JwKaVwfCVp



— PlayNinjala (@playninjala) July 13, 2020

Aktualisierung vom 1. Juli 2020, 14:18 Uhr:





🎊2 Million Downloads!!🎊



Thank you for your tremendous support, ninjas!



In celebration of 2 million downloads of #Ninjala, all players will receive a free gift of 100 Jala! ✨🎁✨



Thank you again, and enjoy!#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/quoZsmLfHC



— PlayNinjala (@playninjala) June 30, 2020

Ursprüngliche Meldung vom 26. Juni 2020, 09:58 Uhr:





🎊1 Million Downloads!!🎊



THANK YOU, NINJAS!! ✌️🤩



To celebrate 1 million downloads of #Ninjala and compensate players for the server access errors that occurred on launch day, everyone will receive:



💰 100 Jala!

🔥 10 x Ippon Gum (Flame) weapon skins#GungHo #NintendoSwitch pic.twitter.com/l5Aqb8fgT3



— PlayNinjala (@playninjala) June 26, 2020

Mittlerweile wurde Ninjala sogar mehr als drei Millionen Mal auf Nintendo Switch heruntergeladen, wie die Macher via Twitter mitteilen und mit einem Geschenk von weiteren 100 Jala für alle Spieler der Kaugummi-Action (zum Test ) feiern:Inzwischen bringt es Ninjala sogar auf über zwei Millionen Downloads, wie die Macher stolz via Twitter verkünden und mit 100 Jala (In-Game-Währung) für alle Spieler feiern:Mit der Ninja-Kaugummi-Action Ninjala trifft GungHo Online Entertainment offenbar den richtigen Nerv und hat einen Traumstart hingelegt: Wie die Macher stolz verkünden, verzeichnet das Spiel seit seinem Release bereits mehr als eine Million Downloads im eShop - und der war bekanntlich erst am 24. Juni, also vor zwei Tagen.Allerdings konnten die Server dem Ansturm offenbar nicht komplett standhalten. Daher hat GungHo eine kleine Entschädigung für alle Spieler angekündigt, die am Veröffentlichungstag unter Serverfehlern gelitten haben. Als Ausgleich gibt es 100 Jala (Ingame-Währung) und 10x Ippon Gum (Flame) Waffen-Skins.Letztes aktuelles Video: Launch Trailer