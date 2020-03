Lies Beneath: Stylishe VR-Horror-Action der Oculus Studios steht in den Startlöchern

"In einem Interview mit Oculus erzählen die leitenden Entwickler, was sie zu dem Horrorspiel inspirierte: Von klassischen Videospielereihen des Genres wie Silent Hill und Resident Evil, über die Fernsehserie The Walking Dead, bis hin zu japanischen Horrorcomics. (...) Die Monster wurden von Beginn weg mit dem VR-Modellierwerkzeug Medium in Virtual Reality entworfen. Damit wollten die Entwickler sicherstellen, dass die Kreaturen unter der VR-Brille auch wirklich unheimlich wirken."



Genervte Besitzer von Vive oder Index wissen, was das bedeutet: Das Spiel ist exklusiv für Oculus-Systeme geplant, und zwar in diesem Fall für Rift und Quest. Es sind diverse Fortbewegungsmöglichkeiten und Schwierigkeitsgrade in Planung; Release ist auf der Quest bereits am Dienstag, 31. März und auf der Rift-Plattform am Dienstag, 14. April. Mixed.de erläutert zum stilsicheren Comic-Design: