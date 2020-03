Idle Champions of the Forgotten Realms: Dungeons-&-Dragons-Ableger klickt sich aus dem Early Access

Screenshot - Idle Champions of the Forgotten Realms (PC) Screenshot - Idle Champions of the Forgotten Realms (PC) Screenshot - Idle Champions of the Forgotten Realms (PC) Screenshot - Idle Champions of the Forgotten Realms (PC) Screenshot - Idle Champions of the Forgotten Realms (PC) Screenshot - Idle Champions of the Forgotten Realms (PC)

Codename Entertainment hat seinen auch auf Armor Games Kongregate , PlayStation 4, Xbox One, iOS und Android kostenlos spielbaren Dungeons-&-Dragons-Ableger Idle Champions of the Forgotten Realms am 25. März 2020 als Version 1.0 für PC veröffentlicht und den Early Access auf Steam damit offiziell beendet. Die bisherigen Nutzerreviews sind "sehr positiv" (aktuell sind 83 Prozent von 5.497 Reviews positiv).Spielbeschreibung des Herstellers: "Sammle berühmte Champions aus der Welt von Dungeons & Dragons. Es ist äußerst wichtig, dass du deine Champions perfekt positionierst, um ihre Spezialfähigkeiten bestmöglich einzusetzen und so Abenteuer abzuschließen. Die Fähigkeiten und die Ausrüstung jedes Champions müssen mit Bedacht kombiniert werden, um die perfekte Kombination zu finden. Nur die mächtigsten Formationen besiegen die Dungeons & Dragons-Monsterwellen.Reise mit deinen Champions zur Schwertküste. Spieler können die Orte der Gefährten innerhalb der Vergessenen Reiche erkunden, während sie ihre Abenteuer bestreiten. Das Spiel ist angelehnt an die offiziellen Dungeons & Dragons-Abenteuer und wird entsprechend aktualisiert."Letztes aktuelles Video: Trailer