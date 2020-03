Sniper Ghost Warrior Contracts 2: CI Games setzt Scharfschützen-Actionreihe fort

Da CI Games mit den Verkaufszahlen von Sniper Ghost Warrior Contracts zum Test ) zufrieden war, wird ein Nachfolger entwickelt. Marek Tyminski (Chef von CI Games) verriet in einem Interview mit Strefa Inwestorow via DSOG , dass die Produktion von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bereits vollen Schwung aufgenommen hätte. Einen Releasetermin könnten sie aber noch nicht nennen. Die Veröffentlichung könnte aber schneller realisiert werden, weil das Team mittlerweile sehr erfahren und die Arbeit an einem Nachfolger generell viel vorhersehbarer bzw. besser planbar sei.Sniper Ghost Warrior Contracts 2 wird für PC und Konsolen erscheinen. Es soll an einem neuen Schauplatz spielen. Zugleich wird ein "großes neues Feature" versprochen, das sowohl neue Spieler als auch alteingesessene Scharfschützen vom Kauf überzeugen soll - zusätzlich zu allgemeinen Verbesserungen.Das Produktionsbudget von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ist niedriger als beim Vorgänger. CI Games hofft ebenfalls, dass mit regelmäßigeren Veröffentlichungen von Spielen aus der Sniper-Serie die Marketingausgaben reduziert werden können. Last but not least meinte Tyminski, dass die Entwicklung von Lords of the Fallen 2 (nach diversen Querelen) gut vorankommen würde.