Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Scharfschützer-Shooter auf 2021 verschoben; extreme Distanzschüsse im Visier

Die Veröffentlichung von Sniper Ghost Warrior Contracts 2 ist auf das erste Quartal 2021 verschoben worden, dies bestätigte Lead Level Designer Daniel SlawiÅ„ski gegenüber WellPlayed . Der Scharfschützer-Shooter soll also zwischen Anfang Januar und Ende März 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Bisher wollte Entwickler CI Games das Spiel bis Ende 2020 rausbringen. Spruchreife Pläne für PS5 und Xbox Series X/S gibt es bisher nicht.Die zusätzliche Entwicklungszeit soll zur allgemeinen Verbesserung genutzt werden. Generell sollen die Stärken des Vorgängers ausgebaut werden, z.B. die spielerische Freiheit in den Missionen. Ansonsten wird hervorgehoben, dass es eine Kampagne geben wird, in der es darauf ankommt, die Gegner auf weite Distanz (über 1 km Distanz) zu erledigen. Ansonsten wollen sie die Computerintelligenz verbessern und die Wichtigkeit des Rivalitätssystems reduzieren. Der zweite Teil wird 20 Missionen plus Nebeneinsätze auf mehreren Karten im Mittleren Osten umfassen. Multiplayer-Optionen sind nicht geplant."Die Sniper‑Community genoss regelrecht die Änderungen, die wir mit Contracts und den Sandboxes eingeführt hatten. Basierend auf ihrem Feedback, haben wir den neusten Titel von Anfang an mit stetigem Blick auf diese Distanzschüsse kreiert", sagt CI Games CEO Marek Tyminski. "Wir setzen alles daran, auch weiterhin für das beste Sniper-Gameplay zu sorgen und signifikante Schritte nach vorne zu machen, um moderne sowie realistische Scharfschützen-Erfahrung auf die Konsolen und den PC zu bringen."Die Entwickler verspreochen "herausfordernde, weitläufige Fernschuss-Karten, gepaart mit dem modernen Setting des neusten Teils. Zusätzlich zu den Kernaufträgen, sind diese Kampagnen händisch erstellt worden, um mitreißendes und robustes Gameplay auf lange Distanzen zu ermöglichen. Diese Karten werden selbst die erfahrensten und besten Sniper-Spieler mit ihren komplexen Weitschüssen herausfordern."