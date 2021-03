Sniper Ghost Warrior Contracts 2: Scharfschützen-Action startet im Juni

1000 m+ Extremdistanz-Sniping-Funktion für spektakuläre Abschüsse

Eine dramatische Einzelspieler-Kampagne im modernen Nahen Osten auf fünf verschiedenen Sandbox-Karten mit einer Vielzahl von vollständig zugänglichen interaktiven Bereichen, in denen sich die Spieler ihre eigenen, taktisch sinnvollen Wege suchen können

Realismus der nächsten Stufe mit authentischen Geräten und Waffen, die an verschiedene Spielstile angepasst werden können

Wiederholbare Missionen, die auf verschiedene Arten abgeschlossen werden können, mit freischaltbaren Belohnungen für das Erreichen aller Ziele

Funktionen der nächsten Generation: Verbesserte Ladezeiten und verbesserte Grafik mit nativer 4K-Auflösung, wodurch ein neuer Maßstab als das bisher am besten aussehende Sniper Ghost Warrior-Spiel gesetzt wurde

Intelligentere Gegner-KI mit verbesserter Taktik

Marcus Tactical: Ein leichtes Präzisionsgewehr mit beeindruckender Stabilität

FFF-45 ACP Köder-Pistole: Eine zweite Waffe speziell für Köder-Munition

Zwei Waffen-Skins

Nach der Verschiebung hat Sniper Ghost Warriors Contracts 2 einen neuen Releasetermin: Wie CI Games verkündet, erscheint die Scharfschützen-Action am 4. Juni für PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S. Als technisches Grundgerüst nutzen die Entwickler die CryEngine. Neuerdings muss man auch Ziele ausschalten, die mehr als 1000 Meter entfernt sind.Folgende Features werden in der Pressemitteilung genannt:Auf den Konsolen sind Vorbestellungen ab sofort möglich, auf dem PC zu einem späteren Zeitpunkt. Als Bonus erhalten Vorbesteller bei teilnehmenden Händlern ein Waffen- und Skin-Paket mit folgendem Inhalt:Letztes aktuelles Video: Gameplay Reveal Trailer 2021